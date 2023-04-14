KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeAyhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 21.02.2019 27 Hayırİsmai Aydemir Fon Kurulu Üyesi 21.02.2019 22 HayırMurat Vanlı Fon Kurulu Üyesi 21.02.2019 26 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı HayırFatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 21.02.2019 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans HayırÖmer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 21.02.2019 22 HayırDilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSerdar Necdet Vatansever 21.02.2019 Nisan 2011 - .... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Müdürü, Ocak 2006 -Nisan 2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. /Kıdemli Portföy Yönetici 22 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıMaruf Ceylan 21.02.2019 Mayıs 2013- ... Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman Aralık 2010 -Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş/Portföy Yöneticisi 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar LisansıBuğra Bilgi 21.02.2019 Haziran 2016 -... Q invest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2007 Haziran 2016 Garanti Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138368BIST