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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.07.2023 14:31
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168830


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HKTM 60,50 37.808.935 % 10,00  
EUPWR 114,40 1.456.694.871 % 10,00  
YESIL 5,72 109.858.808 % 10,00  
BRYAT 1.553,70 420.454.158 % 10,00  
TETMT 323,50 3.280.937 % 10,00  
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16:19 Alış Satış %  
Dolar 26,0871 26,0930 % 0,21  
Euro 28,6030 28,6250 % 0,18  
Sterlin 33,2107 33,3773 % -0,34  
Frank 29,1727 29,3484 % -0,07  
Riyal 6,9354 6,9702 % 0,22  
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16:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 -5,83  
Altın Gr. 1.606 1.606 -6,22  
Cumhuriyet 10.729 10.891 -61,00  
Tam 10.381 10.577 -89,00  
Yarım 5.191 5.313 -44,00  
Çeyrek 2.603 2.656 -23,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 -0,18  
Gümüş Gr. 19,08 19,11 -0,23  
B. Petrol 77,89 77,89 -0,58  
Seans Raporu 16:19
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