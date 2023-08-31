KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2023 11:35
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesine göre katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini amaçlamaktadır.Fonun amacı, ağırlıklı olarak kamu tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarının düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.
Fon'un yatırım stratejisi Devlet Katkısı Yönetmeliği'ne göre oluşturulmuştur. Fon portföyünün asgari yüzde ellisi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşmaktadır. Portföyün azami olarak yüzde yirmisi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde danışma kurulu tarafından icazeti alınmış, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ve borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde, asgari yüzde otuzu Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşabilir. Fon portföyüne, BIST Taahhütlü İşlem Pazarında gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dâhil edilebilir ve vaad sözleşmeleri fon portföyünün yüzde beşini aşamaz. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Ayhan Sincek Fon Kurulu Başkanı 18.03.2014 27 Evet
İsmail Aydemir Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 22 Evet
Umut Çalım Fon Kurulu Üyesi 21.04.2021 17 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
Fatih Bozkurt Fon Kurulu Üyesi 18.03.2014 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Evet
Ömer Can Hergenç Fon Kurulu Üyesi 20.04.2016 22 Evet
Dilek Öztürk Fon Kurulu Üyesi 14.04.2023 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı Evet
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Direktör 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Yönetici 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190437
BIST