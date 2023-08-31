KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.08.2023 11:36
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatih Bozkurt Direktör 0216 999 81 00 fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr
Dilek Öztürk Yönetici 0216 999 81 00 dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190441
BIST
'
15:217.952
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 44,44
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:2126,6691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:2129,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0750
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:211.669,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.669,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.722.262
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.161
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.027.803
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.794.725
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,90
|7.780.377.741
|% 7,12
|
|KOZAL
|29,12
|5.998.788.415
|% 9,15
|
|ISCTR
|21,78
|5.547.308.661
|% -1,71
|
|TUPRS
|142,30
|4.531.244.756
|% 0,07
|
|GUBRF
|352,70
|4.099.550.638
|% 2,41
|
|ISCTR
|21,78
|5.547.308.661
|% -1,71
|
|EKGYO
|8,73
|2.115.361.774
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,12
|5.998.788.415
|% 9,15
|
|PETKM
|20,90
|3.435.747.112
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,82
|694.946.056
|% 2,77
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6629
|26,6730
|% -0,06
|
|Euro
|29,0528
|29,0890
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,7411
|33,9103
|% -0,29
|
|Frank
|30,1247
|30,3062
|% -0,42
|
|Riyal
|7,0885
|7,1241
|% -0,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,87
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.972
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.503
|5.560
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.780
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|0,62
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
-
15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında