KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2016 9 912016 8 922017 7,5 92,52018 7 932018 5 952019 5 952020 5 952021 5,5 94,52022 6 942023 6 94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232438BIST