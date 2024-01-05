KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2024 09:54
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2016 9 91
2016 8 92
2018 7 93
2018 5 95
2019 5 95
2020 5 95
2021 5,5 94,5
2022 6 94
2023 6 94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232920
BIST
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10:457.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 9,58
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4529,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0865
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4532,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:451.960,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8353
|29,8412
|% 0,29
|
|Euro
|32,6249
|32,6401
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,07
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|950,81
|955,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,67
|1.044,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,04
|2.044,35
|% 0,66
|