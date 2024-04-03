KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2024 10:40
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul +90 (216) 999 81 00 0216 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266163
BIST
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11:258.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -68,95
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2532,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0316
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2534,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:252.335,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -14,75
|Açılış
|: 2.335,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ODINE
|77,65
|1.395.040.953
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|AKENR
|16,89
|106.748.487
|% 9,96
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|293,00
|40.865.265
|% 9,84
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|331.652.685
|% -9,99
|
|DOBUR
|154,40
|11.953.802
|% -9,97
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,00
|41.371.600
|% -8,79
|
|THYAO
|298,00
|2.810.214.147
|% 0,34
|
|SAHOL
|81,90
|1.899.319.900
|% -4,10
|
|ZOREN
|5,47
|1.565.214.097
|% -8,68
|
|TUPRS
|167,80
|1.433.439.304
|% -4,55
|
|ODINE
|77,65
|1.395.040.953
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,47
|1.565.214.097
|% -8,68
|
|ISCTR
|11,37
|998.764.030
|% -0,52
|
|EKGYO
|9,08
|426.047.886
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,36
|1.029.303.659
|% -5,72
|
|PEKGY
|10,09
|331.652.685
|% -9,99
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0088
|32,0154
|% -0,10
|
|Euro
|34,5284
|34,5394
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,2303
|40,4319
|% -0,81
|
|Frank
|35,2152
|35,3918
|% -0,83
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,22
|26,25
|% 0,66
|
|Platin
|920,00
|920,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,86
|1.002,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,00
|89,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,33
|2.270,76
|% 0,66
|