KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.04.2024 10:41
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul 0216 999 81 00 0216 692 11 22 kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266168
BIST
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11:238.970
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -71,01
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.011
11:2332,0154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0316
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,9532
11:2334,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0102
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6519
En Düşük
34,4233
11:232.334,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,15
|Açılış
|: 2.334,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.333,67
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|999.233
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,00
|4.800.356
|% 9,89
|
|SRVGY
|292,00
|39.840.557
|% 9,47
|
|JANTS
|310,75
|502.664.925
|% 8,37
|
|BASCM
|14,67
|455.724
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|UZERB
|390,00
|1.817.400
|% -9,30
|
|SELVA
|14,03
|40.645.457
|% -8,60
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|THYAO
|299,50
|2.734.450.776
|% 0,84
|
|SAHOL
|82,20
|1.870.496.437
|% -3,75
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|TUPRS
|168,40
|1.394.968.196
|% -4,21
|
|ODINE
|77,65
|1.393.416.050
|% 9,99
|
|ZOREN
|5,48
|1.506.511.319
|% -8,51
|
|EKGYO
|9,08
|422.366.165
|% 1,45
|
|YKBNK
|27,58
|974.939.967
|% -4,96
|
|PEKGY
|10,09
|286.959.781
|% -9,99
|
|CANTE
|18,35
|437.715.078
|% 3,38
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0088
|32,0154
|% -0,10
|
|Euro
|34,5284
|34,5394
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,2287
|40,4303
|% -0,81
|
|Frank
|35,2211
|35,3976
|% -0,82
|
|Riyal
|8,5301
|8,5729
|% -0,77
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,18
|26,21
|% 0,66
|
|Platin
|917,28
|918,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,37
|1.000,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,10
|2.269,44
|% 0,66
|