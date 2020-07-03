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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

03.07.2020 11:27
GÜNCEL HABERLER



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
31675,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,98
Brüt Getiri (%)
% 8,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar

2020 6 aylık FTGK bildirim



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854346


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METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
METUR 2,77 6.476.722 % 8,63  
VKFYO 4,33 31.077.313 % 8,52  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5159 8,5586 % -0,04  
Frank 7,2158 7,2592 % -0,07  
Riyal 1,8222 1,8314 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,58  
Altın Gr. 391 391 0,07  
Cumhuriyet 2.535 2.555 0,50  
Tam 2.609 2.621 0,50  
Yarım 1.268 1.282 0,20  
Çeyrek 634 642 0,10  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 0,01  
B. Petrol 42,67 42,67 -0,47  
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