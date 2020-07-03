KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|VKFYO
|4,34
|31.313.484
|% 8,77
|METUR
|2,76
|6.569.642
|% 8,24
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5169
|8,5596
|% -0,03
|Frank
|7,2168
|7,2603
|% -0,06
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,22
|Altın Gr.
|391
|392
|0,19
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,50
|Tam
|2.610
|2.622
|1,50
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,70
|Çeyrek
|634
|642
|0,40
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
Seans Raporu
- 12:08ODAS Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 536, 885 adet işlem
- 12:07BSOKE Yüzde 4.29 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 888, 544 adet işlem
- 12:06IEYHO Yüzde 6.86 oranında artışla 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 980, 372 adet işlem
- 12:05LINK Yüzde 4.01 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 363 adet işlem
- 12:04XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 79 kaybederek (% -0.01 ) 133, 978