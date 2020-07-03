KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
03.07.2020 11:29
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
57786,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
151002,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,85
Brüt Getiri (%)
% 22,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
2020 6 aylık FTGK bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854351
BIST
11:54117.227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 319,51
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:546,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:547,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:54391,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 391,48
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,34
|31.313.484
|% 8,77
|
|METUR
|2,76
|6.569.642
|% 8,24
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,49
|506.548.142
|% 5,76
|
|ODAS
|2,67
|456.081.680
|% 4,71
|
|KRDMD
|3,19
|418.067.796
|% -1,54
|
|THYAO
|12,10
|366.602.093
|% -1,31
|
|GARAN
|8,28
|327.473.391
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|218.931.337
|% 6,86
|
|CEMAS
|1,73
|300.417.240
|% 3,59
|
|ODAS
|2,67
|456.081.680
|% 4,71
|
|ALBRK
|1,81
|308.604.087
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,07
|311.197.117
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5169
|8,5596
|% -0,03
|
|Frank
|7,2168
|7,2603
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,22
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,50
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,50
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
|