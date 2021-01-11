KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,92
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,97
Varsa İade Tutarı (TL)
10581,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
20677,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,81
Brüt Getiri (%)
% 5,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
20677,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900410
BIST
17:021.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,52
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.534
17:027,5153
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1421
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5224
En Düşük
7,3310
17:029,1296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1040
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:02443,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,67
|Açılış
|: 443,79
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:01
|KONYA
|1.324,40
|95.783.104
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.901.887
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.302.339
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|96.431.887
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.184.584
|% -9,86
|
|KOZAL
|119,30
|3.134.445.569
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,50
|1.703.910.739
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.081.678.315
|% 1,24
|
|GARAN
|10,44
|1.048.884.987
|% -2,97
|
|TCELL
|16,92
|979.711.138
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,50
|1.703.910.739
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.081.678.315
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|572.596.410
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|229.699.311
|% -3,57
|
|KARSN
|3,70
|583.484.433
|% 3,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5080
|7,5127
|% 1,89
|
|Euro
|9,1204
|9,1289
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1456
|% 1,25
|
|Frank
|8,4026
|8,4532
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9982
|2,0082
|% 1,98
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-13,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,93
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|