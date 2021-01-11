KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
11.01.2021 17:04
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,1
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,12
Varsa İade Tutarı (TL)
204184,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
399768,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,75
Brüt Getiri (%)
% 55,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
399768,12
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900418
BIST
17:111.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,87
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.528
17:117,5148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1416
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:119,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1105
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:11443,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,29
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:09
|KONYA
|1.324,40
|97.601.505
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|99.091.906
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|235.700.616
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.920.892
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.190.522
|% -9,86
|
|KOZAL
|118,90
|3.152.443.149
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|GARAN
|10,42
|1.113.286.123
|% -3,16
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|TCELL
|16,88
|994.476.502
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,50
|1.743.675.255
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.094.528.831
|% 0,62
|
|OZGYO
|2,68
|577.124.081
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,36
|231.177.347
|% -2,86
|
|KARSN
|3,67
|598.372.044
|% 2,23
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5188
|7,5232
|% 2,03
|
|Euro
|9,1341
|9,1423
|% 1,29
|
|Sterlin
|10,0984
|10,1491
|% 1,28
|
|Frank
|8,3990
|8,4496
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9971
|2,0071
|% 1,92
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-11,47
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-36,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-28,92
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-14,48
|
|Çeyrek
|708
|724
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23TSGYO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem
-
17:21GEDIK
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 406 adet işlem
-
17:20INDES
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 19.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 816 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, GUBRF
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 88 kaybederek (% -0.57 ) 1, 375