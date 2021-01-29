KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 13:03
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,95
Varsa İade Tutarı (TL)
209281,86
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
789538,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,87
Brüt Getiri (%)
% 23,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
789538,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905919
BIST
13:031.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:037,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:038,8944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:03436,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,98
|Açılış
|: 436,41
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:03
|PKENT
|1.524,60
|21.806.761
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|436.099
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|21.037.783
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.368.655
|% 9,98
|
|MERIT
|158,80
|1.470.012
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|710.626
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|KAPLM
|37,00
|3.635.714
|% -8,19
|
|UMPAS
|2,53
|72.008
|% -6,30
|
|CASA
|140,00
|1.273.636
|% -5,91
|
|GUBRF
|73,45
|1.346.224.117
|% 6,30
|
|GARAN
|9,24
|824.178.898
|% -1,60
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|KOZAL
|115,90
|549.851.188
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|548.473.891
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|524.185.217
|% 1,08
|
|KARSN
|5,35
|660.306.190
|% 7,21
|
|SKBNK
|1,47
|157.059.239
|% 0,68
|
|ODAS
|3,82
|404.866.141
|% -0,52
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3368
|% 0,04
|
|Euro
|8,8884
|8,8944
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9895
|10,0396
|% -0,52
|
|Frank
|8,2090
|8,2585
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,03
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|8,95
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.875
|2.948
|-33,66
|
|Yarım
|1.390
|1.426
|-16,28
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,34
|