KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 13:09
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,9
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
401171,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 22,68
Brüt Getiri (%)
% 16,86
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
67805,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905924
BIST
14:261.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:267,2968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0374
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2943
14:268,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0430
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8570
14:26436,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,67
|Açılış
|: 436,13
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:24
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|511.019
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.732.530
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,98
|92.488.111
|% -7,17
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|KAPLM
|37,90
|5.545.317
|% -5,96
|
|GUBRF
|73,35
|1.751.566.261
|% 6,15
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|KOZAL
|116,30
|677.809.130
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,36
|708.961.757
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,79
|579.568.833
|% 1,88
|
|KARSN
|5,33
|698.330.891
|% 6,81
|
|GARAN
|9,34
|1.222.825.626
|% -0,53
|
|ODAS
|3,84
|496.306.602
|% 0,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2945
|7,2971
|% -0,51
|
|Euro
|8,8565
|8,8607
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9769
|10,0270
|% -0,65
|
|Frank
|8,1894
|8,2387
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9426
|1,9523
|% -0,36
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|19,11
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.874
|2.946
|-35,34
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,09
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,55
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,29
|
Seans Raporu
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