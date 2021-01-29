KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 13:20
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,369
Varsa İade Tutarı (TL)
7480,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
80208,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,74
Brüt Getiri (%)
% 19,43
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
80208,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905937
BIST
14:371.491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,33
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:377,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0439
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2833
14:378,8504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0535
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8426
14:37436,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,31
|Açılış
|: 436,74
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:37
|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|522.512
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.897.103
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.021.128
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,80
|5.843.177
|% -8,68
|
|PARSN
|28,54
|124.152.916
|% -8,58
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|72,80
|1.798.245.828
|% 5,35
|
|GARAN
|9,33
|1.289.665.571
|% -0,64
|
|KARSN
|5,26
|809.391.457
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,35
|772.156.330
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|711.608.942
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|772.156.330
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,84
|679.627.067
|% 3,23
|
|KARSN
|5,26
|809.391.457
|% 5,41
|
|ODAS
|3,82
|535.802.267
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,43
|196.714.484
|% 2,88
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2873
|7,2903
|% -0,60
|
|Euro
|8,8433
|8,8504
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,9762
|10,0263
|% -0,65
|
|Frank
|8,1816
|8,2309
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9397
|1,9495
|% -0,50
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,72
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.887
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.873
|2.945
|-36,33
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-17,57
|
|Çeyrek
|696
|712
|-8,79
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.64 ) 1, 314
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, PKENT, FADE, GLBMD, TACTR, KONTR, EMNIS, BTCIM, YAPRK, SNKRN
-
14:48
AYCES, ARENA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
ARTI, BRMEN, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem