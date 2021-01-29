KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,32Varsa İade Tutarı (TL)73572,04Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)259437,19Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,88Brüt Getiri (%)% 111,59Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)259437,19Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906073BIST