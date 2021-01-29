KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 15:56
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,15
Varsa İade Tutarı (TL)
3014,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
10928,59
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 17,62
Brüt Getiri (%)
% 93,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1847,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906137
BIST
15:431.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,85
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:437,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:438,8737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:43437,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,34
|Açılış
|: 437,77
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3031
|7,3063
|% -0,38
|
|Euro
|8,8685
|8,8737
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,9826
|10,0327
|% -0,59
|
|Frank
|8,1811
|8,2304
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,96
|
|Altın Gr.
|437
|438
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-32,06
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,51
|
|Çeyrek
|697
|713
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|0,37
|