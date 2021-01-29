KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 15:58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
6655,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,57
Brüt Getiri (%)
% 10,93
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
6655,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906138
BIST
15:471.481
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -17,11
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
15:477,3077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0265
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
15:478,8721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
15:47438,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,76
|Açılış
|: 438,19
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler15:45
|PKENT
|1.524,60
|21.882.991
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|575.537
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.714.154
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.424.788
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|9.449.666
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,30
|6.955.279
|% -9,93
|
|PARSN
|28,62
|183.019.599
|% -8,33
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,50
|1.961.568.515
|% 4,92
|
|GARAN
|9,32
|1.460.871.282
|% -0,75
|
|KOZAL
|115,70
|1.060.446.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,33
|920.498.208
|% -1,69
|
|DOHOL
|3,85
|1.020.820.432
|% 3,49
|
|KARSN
|5,12
|1.011.187.735
|% 2,61
|
|ODAS
|3,77
|640.909.140
|% -1,82
|
|IHLGM
|1,40
|225.009.497
|% 0,72
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3033
|7,3070
|% -0,37
|
|Euro
|8,8648
|8,8699
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9862
|10,0363
|% -0,56
|
|Frank
|8,1829
|8,2322
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9389
|1,9486
|% -0,55
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,35
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-30,00
|
|Tam
|2.881
|2.954
|-28,11
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-13,60
|
|Çeyrek
|698
|714
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|0,43
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:55DGKLB
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 126, 181 adet işlem
-
15:53XU100
Endeks 1, 480 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 20, 318.00 milyon TL de
-
15:52VAKFN
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 046 adet işlem
-
15:50VAKFN
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 901 adet işlem
-
15:49PARSN
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 106, 756 adet işlem