KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.01.2021 17:52
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,12
Varsa İade Tutarı (TL)
815,2
17:571.474
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -24,13
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:577,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:578,8654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:57438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 3,88
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ATAGY
|6,38
|13.867.932
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.393.218
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|50.176.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.006.483
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.630.170
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.870.467
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.756.221
|% -9,43
|
|PARSN
|28,40
|229.072.775
|% -9,03
|
|VAKFN
|8,34
|18.899.616
|% -8,75
|
|GUBRF
|72,75
|2.268.138.926
|% 5,28
|
|GARAN
|9,33
|2.084.471.878
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,40
|1.583.044.958
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,89
|1.484.428.911
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,60
|1.440.213.937
|% -1,53
|
|EKGYO
|2,40
|1.583.044.958
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,89
|1.484.428.911
|% 4,57
|
|KARSN
|5,20
|1.374.264.922
|% 4,21
|
|TSKB
|1,82
|428.256.079
|% 0,55
|
|GARAN
|9,33
|2.084.471.878
|% -0,64
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2910
|7,2964
|% -0,52
|
|Euro
|8,8596
|8,8654
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0084
|10,0585
|% -0,34
|
|Frank
|8,2016
|8,2510
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9447
|1,9545
|% -0,25
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:57
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
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17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem