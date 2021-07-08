KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,1089Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,14414Varsa İade Tutarı (TL)149792,94Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)256034,23Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,2715Brüt Getiri (%)% 11,76791Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)256034,23Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5AçıklamalarAltı Aylık Döneme ait Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949200BIST