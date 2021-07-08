KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,5301Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,53305Varsa İade Tutarı (TL)333,15Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)2113,26Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 3,5013Brüt Getiri (%)% 4,66537Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)2113,26Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 4,5AçıklamalarAltı Aylık Döneme ait Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949242BIST