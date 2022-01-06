KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,46Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,0535Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)67031,39Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,13Brüt Getiri (%)% 23,49Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)67031,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989556BIST