KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.01.2022 18:19
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,54
Varsa İade Tutarı (TL)
12285,27
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
5439,94
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,87
Brüt Getiri (%)
% 47,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
5439,94
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989559
BIST
17:592.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
17:5913,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1514
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
17:5915,7128
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2479
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7306
En Düşük
15,2554
17:59795,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,46
|Açılış
|: 795,33
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|ORCAY
|29,14
|13.709.556
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,81
|35.335.243
|% 9,95
|
|HUBVC
|10,07
|21.513.119
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ELITE
|22,04
|47.588.684
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,04
|69.813.660
|% -9,97
|
|AGYO
|2,97
|134.017.207
|% -7,19
|
|MARKA
|3,96
|4.421.836
|% -6,82
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|THYAO
|24,86
|3.574.635.619
|% 4,02
|
|EREGL
|30,38
|2.631.795.263
|% -1,56
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|SISE
|14,89
|2.154.988.420
|% 3,33
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,49
|1.153.379.338
|% -0,57
|
|GARAN
|11,49
|2.506.821.057
|% 0,35
|
|PETKM
|9,35
|1.762.569.483
|% 5,77
|
|KRDMD
|10,57
|1.881.161.565
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,28
|409.265.157
|% -0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7968
|13,8195
|% 1,11
|
|Euro
|15,6285
|15,7128
|% 1,60
|
|Sterlin
|18,5936
|18,6869
|% 0,78
|
|Frank
|14,9523
|15,0423
|% 0,90
|
|Riyal
|3,6586
|3,6770
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-21,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,86
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,03
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|1,48
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM