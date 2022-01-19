KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2022 08:58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,95
Varsa İade Tutarı (TL)
12782,41
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
27651,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,3
Brüt Getiri (%)
% 13,19
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
27651,19
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995104
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0479
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5926
En Düşük
13,4653
17:3215,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0797
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4045
En Düşük
15,3043
17:32792,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,59
|Açılış
|: 792,05
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
792,69
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,38
|49.771.173
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,80
|4.956.295
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,60
|53.633.010
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,38
|49.771.173
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,80
|4.956.295
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,60
|53.633.010
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,72
|96.270.171
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5519
|13,5773
|% 0,35
|
|Euro
|15,3586
|15,3969
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,4256
|18,5180
|% 0,49
|
|Frank
|14,7696
|14,8585
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6094
|3,6276
|% 0,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,13
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,59
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,05
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|1,11
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK