KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,46Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,5511Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)36821,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,26Brüt Getiri (%)% 22,13Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)36821,91Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 6AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi OranI Bilgileri EYFhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041441BIST