KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2022 10:57
ade Tutarı (TL)
5833,09
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
31131,8
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,45
Brüt Getiri (%)
% 19,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1763,54
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi OranI Bilgileri EYF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041443
BIST
11:082.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,48
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
11:0816,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1521
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9783
En Düşük
16,7799
11:0817,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0565
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:08983,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,72
|Açılış
|: 983,50
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:08
|RTALB
|6,86
|35.065.614
|% 7,36
|
|OYAYO
|10,17
|6.686.058
|% 6,94
|
|GLRYH
|3,14
|10.785.001
|% 4,67
|
|MZHLD
|90,80
|8.704.212
|% 4,37
|
|BLCYT
|15,81
|12.660.767
|% 4,15
|
|ULUSE
|210,00
|10.610.880
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|LIDFA
|9,43
|11.341.806
|% -6,08
|
|ESCOM
|18,38
|7.372.958
|% -5,74
|
|THYAO
|47,44
|1.044.882.534
|% -0,50
|
|EREGL
|26,22
|464.745.727
|% 1,00
|
|KOZAL
|193,80
|373.454.924
|% -1,37
|
|SISE
|21,22
|351.523.541
|% 0,09
|
|KOZAA
|28,26
|304.586.781
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,82
|252.991.431
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|127.203.375
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,27
|169.647.221
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|61.643.119
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,78
|281.040.157
|% 1,03
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9667
|16,9783
|% 0,90
|
|Euro
|17,5725
|17,5933
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,4089
|20,5113
|% 0,61
|
|Frank
|17,5486
|17,6543
|% 0,75
|
|Riyal
|4,5004
|4,5230
|% 0,77
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-4,27
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,72
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.568
|6.654
|28,00
|
|Yarım
|3.215
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,41
|
Seans Raporu
11:08
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11:23LIDFA
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, HEKTS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.18 ) 2, 128
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