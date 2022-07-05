KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,98Varsa İade Tutarı (TL)15400,15Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)22101,31Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,67Brüt Getiri (%)% 14,31Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)22101,31Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 6AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi OranI Bilgileri EYFhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041447BIST