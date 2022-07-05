KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2022 10:58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1283510,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,76
Brüt Getiri (%)
% 28,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
72703,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi OranI Bilgileri EYF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041448
BIST
11:002.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,28
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
11:0016,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1312
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9698
En Düşük
16,7799
11:0017,5809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0441
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:00983,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,99
|Açılış
|: 983,77
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:00
|RTALB
|6,88
|31.840.821
|% 7,67
|
|OYAYO
|10,20
|6.125.938
|% 7,26
|
|ORCAY
|17,27
|22.763.403
|% 4,35
|
|GLRYH
|3,13
|9.228.247
|% 4,33
|
|FONET
|12,46
|3.624.954
|% 3,83
|
|ULUSE
|207,00
|10.383.884
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,25
|6.601.756
|% -6,41
|
|MAKIM
|14,42
|29.881.887
|% -5,01
|
|THYAO
|47,56
|989.114.470
|% -0,25
|
|EREGL
|26,28
|431.759.579
|% 1,23
|
|KOZAL
|194,60
|359.526.969
|% -0,97
|
|SISE
|21,18
|314.871.324
|% -0,09
|
|KOZAA
|28,36
|289.637.288
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,83
|241.652.557
|% 0,00
|
|ODAS
|2,74
|114.782.155
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,28
|156.082.088
|% 0,00
|
|TSKB
|1,97
|60.601.787
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,79
|264.146.282
|% 1,12
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9558
|16,9574
|% 0,78
|
|Euro
|17,5622
|17,5809
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,3992
|20,5015
|% 0,57
|
|Frank
|17,5426
|17,6483
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4986
|4,5211
|% 0,72
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-0,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.567
|6.658
|32,00
|
|Yarım
|3.214
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,15
|
Seans Raporu
11:00
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.09 ) 2, 605
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11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:15XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 6, 755.00 milyon TL de
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11:15USAK
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 070 adet işlem
-
11:14ESCOM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 022 adet işlem