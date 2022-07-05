KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
05.07.2022 10:57
Tutarı (TL)
20424,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4807,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,76
Brüt Getiri (%)
% 29,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4807,46
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi OranI Bilgileri EYF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041437
BIST
11:042.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,12
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.396
11:0416,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1374
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9747
En Düşük
16,7799
11:0417,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
11:04983,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,95
|Açılış
|: 983,73
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler11:04
|RTALB
|6,89
|34.473.021
|% 7,82
|
|OYAYO
|10,14
|6.587.019
|% 6,62
|
|BLCYT
|15,99
|11.312.776
|% 5,34
|
|ORCAY
|17,23
|23.958.074
|% 4,11
|
|BRSAN
|35,62
|26.684.164
|% 4,03
|
|ULUSE
|210,00
|10.583.584
|% -8,70
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|MAKIM
|14,26
|34.922.278
|% -6,06
|
|LIDFA
|9,44
|10.310.156
|% -5,98
|
|THYAO
|47,38
|1.032.808.373
|% -0,63
|
|EREGL
|26,22
|459.519.810
|% 1,00
|
|KOZAL
|193,70
|371.508.917
|% -1,42
|
|SISE
|21,20
|349.719.214
|% 0,00
|
|KOZAA
|28,26
|301.539.403
|% -0,14
|
|EKGYO
|2,82
|252.578.308
|% -0,35
|
|ODAS
|2,74
|127.152.436
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,27
|169.222.374
|% -0,23
|
|TSKB
|1,97
|61.631.099
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,79
|276.331.364
|% 1,12
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9599
|16,9636
|% 0,82
|
|Euro
|17,5698
|17,5845
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,3992
|20,5015
|% 0,57
|
|Frank
|17,5426
|17,6483
|% 0,71
|
|Riyal
|4,4986
|4,5211
|% 0,72
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-3,98
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.574
|6.664
|38,00
|
|Yarım
|3.218
|3.258
|18,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.629
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,19
|