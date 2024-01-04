KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
04.01.2024 14:00
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,46
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,0951
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
139095,04
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,4
Brüt Getiri (%)
% 60,72
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
139095,04
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
FTGK Bildirimi 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232403
BIST
'
14:567.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 50,86
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5629,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0102
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5632,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1619
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:561.958,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.958,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:56
|BEGYO
|3,41
|241.582.593
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.116.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.553.339
|% 9,96
|
|TARKM
|617,00
|697.358.999
|% 9,40
|
|BAYRK
|17,73
|54.995.891
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|733.055.100
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|17.000.077
|% -5,45
|
|THYAO
|231,70
|2.858.633.158
|% 0,70
|
|YKBNK
|19,84
|2.343.756.688
|% 2,32
|
|GUBRF
|162,90
|2.273.113.740
|% -0,37
|
|TUPRS
|142,50
|2.263.712.967
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.232.575.798
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|733.055.100
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.048.339.834
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,84
|2.343.756.688
|% 2,32
|
|ISCTR
|22,44
|2.232.575.798
|% 0,00
|
|PETKM
|19,15
|1.549.504.975
|% 5,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7722
|29,7796
|% 0,03
|
|Euro
|32,6925
|32,7188
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6872
|37,8762
|% 0,26
|
|Frank
|34,8678
|35,0779
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9181
|7,9578
|% 0,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|973,68
|975,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,41
|1.072,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,91
|78,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,74
|2.047,01
|% 0,66
|