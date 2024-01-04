KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
04.01.2024 14:26
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,19
Varsa İade Tutarı (TL)
364353,54
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
221177,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,33
Brüt Getiri (%)
% 67,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
221177,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
FTGK Bildirimi 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232418
BIST
'
14:577.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 50,21
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5729,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0086
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5732,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1624
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:571.957,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.957,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:57
|BEGYO
|3,41
|241.633.583
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.116.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.595.305
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
|
|BAYRK
|17,73
|55.006.706
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|17.049.643
|% -5,45
|
|THYAO
|231,60
|2.867.357.781
|% 0,65
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|GUBRF
|163,10
|2.275.539.707
|% -0,24
|
|TUPRS
|142,50
|2.274.411.177
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|735.104.326
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.052.113.537
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,82
|2.357.616.115
|% 2,22
|
|ISCTR
|22,44
|2.237.871.702
|% 0,00
|
|PETKM
|19,14
|1.551.244.708
|% 5,45
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7731
|29,7780
|% 0,03
|
|Euro
|32,6896
|32,7193
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6660
|37,8549
|% 0,21
|
|Frank
|34,8524
|35,0624
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9172
|7,9569
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|974,70
|976,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.065,99
|1.071,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,92
|78,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,97
|2.045,27
|% 0,66
|