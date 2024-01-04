KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,28Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,96Varsa İade Tutarı (TL)84518,3Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)133509,35Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,74Brüt Getiri (%)% 64,12Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)133509,35Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 6AçıklamalarFTGK Bildirimi 2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232420BIST