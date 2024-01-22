KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği
22.01.2024 16:34
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/02/2024
Açıklamalar
KKS Fon Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241975
BIST
'
16:378.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,41
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3730,2478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0473
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2478
En Düşük
30,1539
16:3732,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0268
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:371.967,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:37
|BINHO
|396,00
|1.557.832.152
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.184.840.247
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.445.169
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|124.519.071
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.405.568.428
|% 0,90
|
|SASA
|38,34
|3.074.170.730
|% 1,97
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|KCHOL
|155,00
|2.234.192.084
|% 0,78
|
|EKGYO
|9,48
|2.968.471.296
|% 7,97
|
|YKBNK
|22,28
|2.480.698.249
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,91
|183.669.663
|% 2,14
|
|ADESE
|2,47
|217.877.175
|% 6,93
|
|PETKM
|20,12
|1.605.216.107
|% 1,51
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2411
|30,2478
|% 0,16
|
|Euro
|32,9504
|32,9621
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,3438
|38,5361
|% 0,25
|
|Frank
|34,6641
|34,8729
|% 0,05
|
|Riyal
|8,0391
|8,0795
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|