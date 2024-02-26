KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/02/2024AçıklamalarKKS fonu unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251810BIST