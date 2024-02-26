KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği
26.02.2024 10:01
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/02/2024
Açıklamalar
KKS fonu unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251810
BIST
'
11:259.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2531,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2533,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1154
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:252.036,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,58
|Açılış
|: 2.036,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LMKDC
|21,56
|5.463.088
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|124.181.746
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|572.673.031
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|26.938.148
|% 9,98
|
|AYCES
|1.027,00
|411.517.846
|% -7,56
|
|ARASE
|71,90
|277.749.120
|% -6,14
|
|OZGYO
|6,76
|110.190.447
|% -5,45
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,65
|405.474.321
|% -4,48
|
|THYAO
|286,25
|5.465.464.271
|% -0,09
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|MIATK
|75,75
|2.562.710.678
|% 8,06
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|REEDR
|66,45
|2.135.054.772
|% 9,38
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,31
|1.010.179.122
|% -2,75
|
|ZOREN
|5,84
|442.121.467
|% -1,35
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|YKBNK
|23,54
|1.171.296.819
|% -2,73
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1055
|31,1105
|% 0,23
|
|Euro
|33,7038
|33,7380
|% 0,34
|
|Sterlin
|39,3043
|39,5014
|% 0,25
|
|Frank
|35,1873
|35,3992
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2687
|8,3102
|% 0,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|898,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,20
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,57
|% 0,66
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Seans Raporu
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