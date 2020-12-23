KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
23.12.2020 14:22
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894433
BIST
15:371.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:377,6436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:379,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:37457,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:37
|HATEK
|15,29
|36.590.959
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.743
|% 9,99
|
|BRSAN
|30,60
|383.208.944
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.885
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.466.661
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.254.372.721
|% 6,25
|
|GARAN
|9,97
|1.098.832.188
|% -0,70
|
|TSKB
|1,86
|796.936.191
|% 0,54
|
|KARTN
|2.506,70
|676.336.160
|% 2,92
|
|PETKM
|4,96
|633.925.553
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,53
|1.254.372.721
|% 6,25
|
|TSKB
|1,86
|796.936.191
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,17
|544.985.378
|% 0,46
|
|ISGYO
|2,49
|411.775.894
|% 3,75
|
|PETKM
|4,96
|633.925.553
|% 1,64
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6436
|% -0,20
|
|Euro
|9,3146
|9,3215
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2259
|10,2772
|% 0,26
|
|Frank
|8,5507
|8,6022
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% -0,19
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|