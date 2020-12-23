KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
23.12.2020 14:22
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894435
BIST
15:371.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:377,6436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:379,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:37457,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,56
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:37
|HATEK
|15,29
|36.633.695
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.297.225
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.743
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.487.885
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.506.289
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.255.711.721
|% 6,25
|
|GARAN
|9,98
|1.099.296.733
|% -0,60
|
|TSKB
|1,85
|797.157.942
|% 0,00
|
|KARTN
|2.482,90
|679.118.598
|% 1,95
|
|PETKM
|4,95
|669.404.400
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,53
|1.255.711.721
|% 6,25
|
|TSKB
|1,85
|797.157.942
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,18
|545.210.523
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|412.047.665
|% 3,33
|
|PETKM
|4,95
|669.404.400
|% 1,43
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6391
|7,6436
|% -0,20
|
|Euro
|9,3146
|9,3215
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,2256
|10,2769
|% 0,25
|
|Frank
|8,5500
|8,6015
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% -0,19
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,43
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.030
|3.076
|-28,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|0,15
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 83 artarak (% 0.62 ) 1, 270
-
15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUBRF, YESIL, SNKRN, HATEK, INVEO, PEKGY, EMNIS, OZRDN, ECZYT, GEDZA
-
15:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, CASA, PAMEL, HLGYO, ROYAL
-
15:51
YESIL, ISKUR, ECZYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:51
ISATR, ALMAD, HLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında