KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
23.12.2020 14:22
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894438
BIST
15:381.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:387,6433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:389,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0085
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:38457,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,60
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:38
|HATEK
|15,29
|36.636.218
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|383.569.534
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.853.743
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.494.648
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.557.845
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|GARAN
|9,99
|1.116.707.987
|% -0,50
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|KARTN
|2.465,20
|683.909.937
|% 1,22
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,53
|1.257.566.698
|% 6,25
|
|TSKB
|1,87
|804.294.946
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|545.774.558
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,49
|413.848.062
|% 3,75
|
|PETKM
|4,95
|682.124.575
|% 1,43
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6397
|7,6433
|% -0,21
|
|Euro
|9,3141
|9,3206
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2293
|10,2806
|% 0,29
|
|Frank
|8,5511
|8,6027
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% -0,20
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-0,71
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-26,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-27,63
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-13,37
|
|Çeyrek
|731
|748
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|
|B. Petrol
|50,20
|50,20
|0,12
|