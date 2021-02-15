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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama

15.02.2021 17:55



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

           Fonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen kredinin bir günlük olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 
Kredi Tutarı             : 821.000-TL
Faiz                        :%0
Kuruluş                   : Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kullanım Tarihi        :15/02/2021
Geri Ödeme Tarihi   :16/02/2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909693


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MZHLD 40,70 276.597 % 10,00  
TACTR 31,68 2.456.965 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
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Riyal 1,8498 1,8591 % -1,08  
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Altın Ons 1.820 1.820 -1,31  
Altın Gr. 407 407 -4,92  
Cumhuriyet 2.710 2.751 -30,00  
Tam 2.697 2.765 -30,25  
Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
Gümüş.Ons 27,59 27,62 0,34  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,02  
B. Petrol 63,16 63,16 0,73  
Seans Raporu 17:41
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