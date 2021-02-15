KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
15.02.2021 17:55
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen kredinin bir günlük olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
Kredi Tutarı : 821.000-TL
Faiz :%0
Kuruluş : Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kullanım Tarihi :15/02/2021
Geri Ödeme Tarihi :16/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909693
BIST
17:431.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 24,85
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.563
En Düşük
1.547
17:436,9526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0831
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:438,4331
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0929
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:43407,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -4,80
|Açılış
|: 407,27
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VAKFN
|12,32
|12.591.245
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.374.572
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,88
|201.749.020
|% -9,47
|
|KOZAL
|152,80
|4.295.424.515
|% 5,96
|
|SASA
|37,86
|1.703.349.926
|% 9,99
|
|THYAO
|12,35
|1.201.440.279
|% 2,92
|
|PETKM
|5,16
|997.258.661
|% 3,61
|
|GUBRF
|74,15
|991.468.411
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,54
|525.970.435
|% 0,79
|
|PETKM
|5,16
|997.258.661
|% 3,61
|
|SKBNK
|1,46
|216.709.760
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,32
|311.078.913
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,74
|365.331.603
|% 1,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9512
|6,9541
|% -1,16
|
|Euro
|8,4294
|8,4357
|% -1,06
|
|Sterlin
|9,6472
|9,6956
|% -0,71
|
|Frank
|7,7826
|7,8295
|% -0,95
|
|Riyal
|1,8498
|1,8591
|% -1,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,31
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,73
|
Seans Raporu
17:41
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17:53DEVA
Yüzde 5.36 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 763 adet işlem
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17:52KOZAA
Yüzde 8.95 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 960, 703 adet işlem
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17:51METUR
Yüzde 5.52 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 919 adet işlem
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17:49XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 626.00 milyon TL de
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17:49ISKPL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 015, 650 adet işlem