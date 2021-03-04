KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
04.03.2021 16:49
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915126
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
18:057,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
18:058,9468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0397
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
18:05409,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,93
|Açılış
|: 409,62
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULUSE
|69,30
|10.124.001
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.508.799
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.463.024
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|20.007.116
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.555.423
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.987.828
|% -10,00
|
|DAGHL
|14,98
|38.336.212
|% -9,98
|
|KONTR
|89,00
|460.038.497
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|19.707.954
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|GARAN
|9,40
|1.251.616.648
|% 2,29
|
|SISE
|7,69
|1.245.888.443
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,43
|869.204.603
|% 0,00
|
|PETKM
|5,87
|1.523.048.818
|% 2,44
|
|DOHOL
|3,35
|610.669.616
|% 0,90
|
|THYAO
|14,74
|2.693.476.131
|% -1,21
|
|KRDMD
|7,35
|1.271.367.475
|% 4,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4241
|7,4317
|% -0,19
|
|Euro
|8,9394
|8,9467
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,3573
|10,4092
|% -0,02
|
|Frank
|8,0070
|8,0552
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-4,24
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,85
|