KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kurulumuz tarafından05/04/2021 tarihinde, sistemde yaşanan aksaklık sebebiyle, Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonumuzda pozisyon hatası olmuştur. Katılım Emeklilik Fon Yönetim ve Fon Hizmet Departmanı Nakit kontrolleri sırasında fark edilen konu piyasa kapandığı için, pozisyonun düzeltilmesi adına Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonunda bulunan TRDZKVK72118 kıymetinden 70.000 nominal 70.504,38-TL karşılığı 1,007205 borsa rayici fiyatından satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923495BIST