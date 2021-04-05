Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama

05.04.2021 17:45



KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon Kurulumuz tarafından  05/04/2021 tarihinde, sistemde yaşanan aksaklık sebebiyle, Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonumuzda pozisyon hatası olmuştur. Katılım Emeklilik Fon Yönetim ve Fon Hizmet Departmanı Nakit kontrolleri sırasında fark edilen konu piyasa kapandığı için, pozisyonun düzeltilmesi adına Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonunda bulunan TRDZKVK72118 kıymetinden 70.000 nominal 70.504,38-TL karşılığı 1,007205 borsa rayici fiyatından Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım fonuna satılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923496


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.442
Değişim :  0,83% |  11,87
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.443 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 75,90 48.948.642 % 10,00  
SNKRN 38,50 5.131.973 % 10,00  
JANTS 909,70 312.384.499 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.846.416 % 9,99  
EGGUB 229,00 185.800.922 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1012 8,1040 % -0,59  
Euro 9,5756 9,6001 % 0,18  
Sterlin 11,2511 11,3075 % 0,09  
Frank 8,6321 8,6841 % 0,20  
Riyal 2,1577 2,1685 % -0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -5,27  
Altın Gr. 451 451 -3,40  
Cumhuriyet 2.984 3.029 1,00  
Tam 2.971 3.046 -1,41  
Yarım 1.436 1.473 -0,69  
Çeyrek 720 737 -0,34  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 -0,22  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,09  
B. Petrol 62,05 62,05 -2,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru