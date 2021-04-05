KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
05.04.2021 17:45
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon Kurulumuz tarafından 05/04/2021 tarihinde, sistemde yaşanan aksaklık sebebiyle, Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonumuzda pozisyon hatası olmuştur. Katılım Emeklilik Fon Yönetim ve Fon Hizmet Departmanı Nakit kontrolleri sırasında fark edilen konu piyasa kapandığı için, pozisyonun düzeltilmesi adına Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım fonunda bulunan TRDZKVK72118 kıymetinden 70.000 nominal 70.504,38-TL karşılığı 1,007205 borsa rayici fiyatından Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım fonuna satılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923496
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|Değişim
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|| 11,87
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.443
En Düşük
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18:058,1015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
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|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
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8,2475
En Düşük
8,0854
18:059,5996
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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9,7115
En Düşük
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18:05450,37
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|Açılış
|: 450,37
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|: 454,13
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458,35
En Düşük
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|ERBOS
|75,90
|48.948.642
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|5.131.973
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|312.384.499
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.846.416
|% 9,99
|
|EGGUB
|229,00
|185.800.922
|% 9,99
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|TRILC
|65,70
|179.614.963
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|21.523.955
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|1.126.602
|% -9,99
|
|DENGE
|7,13
|2.298.892
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|KOZAL
|126,10
|931.563.870
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|GUBRF
|77,95
|774.590.736
|% 6,78
|
|EKGYO
|2,02
|1.571.204.400
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,16
|174.880.320
|% 3,57
|
|ODAS
|3,72
|500.292.302
|% 5,98
|
|GARAN
|6,90
|867.894.139
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,28
|1.040.566.146
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1012
|8,1040
|% -0,59
|
|Euro
|9,5756
|9,6001
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,2511
|11,3075
|% 0,09
|
|Frank
|8,6321
|8,6841
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1577
|2,1685
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,27
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,09
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|B. Petrol
|62,05
|62,05
|-2,81
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Seans Raporu
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