KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen kredinin bir günlük olarak kullanılmasına karar verilmiştir.Kredi Tutarı :13.000,00-TLKar Payı :%0Kuruluş :Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.Kullanım Tarihi :09/08/2021Geri Ödeme Tarihi :10/08/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956738BIST