KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
10.08.2021 09:58
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun günlük pozisyon hesaplamasında sehven yapılan hata nedeniyle kaynaklanan nakit açığını karşılamak için aşağıdaki bilgileri verilen kredinin bir günlük olarak kullanılmasına karar verilmiştir.
Kredi Tutarı :13.000,00-TL
Kar Payı :%0
Kuruluş :Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kullanım Tarihi :09/08/2021
Geri Ödeme Tarihi :10/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956738
BIST
12:271.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:278,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:2710,1437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0175
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:27480,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 480,51
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:27
|RODRG
|17,84
|1.775.758
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.941.169
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.803.148
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.814.435
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|51.608.321
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.769.158
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|104.003.872
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,20
|31.192.499
|% -8,70
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|EREGL
|19,73
|632.776.065
|% -3,85
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|SISE
|8,41
|755.405.516
|% 2,81
|
|GARAN
|9,10
|389.269.192
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,85
|75.466.595
|% -0,54
|
|GENIL
|15,42
|602.969.327
|% 7,83
|
|KRDMD
|7,84
|298.405.966
|% -1,63
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6405
|8,6433
|% 0,06
|
|Euro
|10,1365
|10,1437
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9378
|11,9977
|% 0,15
|
|Frank
|9,3403
|9,3966
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2969
|2,3084
|% 0,07
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,02
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-10,56
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,11
|
|Çeyrek
|771
|788
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|70,15
|70,15
|1,11
|
Seans Raporu
12:27
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PETKM, KRDMD
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SISE, YKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 4 artarak (% 0.11 ) 1, 266
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, SELGD, UFUK, RODRG, EDIP