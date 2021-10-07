KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
07.10.2021 15:46
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
Değişiklikler 08/11/2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967994
BIST
17:001.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
17:008,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:0010,2868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0143
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:00502,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 501,44
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:59
|OZBAL
|16,61
|44.810.204
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.085.258
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|26.957.847
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.174.709
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.846.770
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.481.327
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.179.197
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.104.100
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.937.480.065
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.573
|% 1,41
|
|THYAO
|14,10
|791.641.404
|% 2,84
|
|EREGL
|16,89
|730.859.735
|% 4,58
|
|ASELS
|15,48
|684.868.689
|% 4,38
|
|PETKM
|6,22
|1.937.480.065
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.573
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.614.794
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|188.336.285
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|458.153.034
|% 4,26
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8819
|% 0,13
|
|Euro
|10,2827
|10,2884
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0459
|12,1063
|% 0,25
|
|Frank
|9,5401
|9,5976
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3601
|2,3719
|% 0,05
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:59
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17:08ACSEL
Yüzde 7.04 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 730 adet işlem
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 71 artarak (% 2.09 ) 1, 498
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17:06XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 068.00 milyon TL de
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17:06PRKAB
Yüzde 6.74 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 834 adet işlem
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17:05KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 615, 564 adet işlem