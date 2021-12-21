KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKATILIMCILARA DUYURU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985240BIST