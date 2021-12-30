KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
30.12.2021 14:34
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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KATILIMCILARA DUYURU METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987115
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3492
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
18:0514,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,4190
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
18:05767,06
En Yüksek
|Değişim
|: 4,38%
|| 32,19
|Açılış
|: 767,06
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8857
|13,0084
|% 2,76
|
|Euro
|14,5989
|14,8061
|% 2,91
|
|Sterlin
|17,7560
|17,8450
|% 4,29
|
|Frank
|14,3681
|14,4546
|% 4,17
|
|Riyal
|3,5032
|3,5208
|% 4,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,15
|
|Altın Gr.
|767
|767
|31,92
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,47
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında