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KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama

30.12.2021 14:34
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama


KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Altın Gr. 767 767 31,92  
Cumhuriyet 5.080 5.157 100,00  
Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,00 23,02 0,18  
Gümüş Gr. 9,77 9,78 0,47  
B. Petrol 79,94 79,94 0,73  
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