KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
27.07.2022 14:05
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Hesabına Kredi Alınması Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048017
BIST
15:342.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,89
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:3417,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0755
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:3418,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1417
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:34990,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,52
|Açılış
|: 990,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:34
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.023.315
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.912.332
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|62.884.260
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,37
|43.650.908
|% -7,06
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,65
|5.356.484
|% -3,91
|
|KORDS
|46,12
|141.808.239
|% -3,80
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,60
|2.364.277.499
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|922.462.038
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,20
|835.489.166
|% 0,31
|
|SISE
|21,16
|741.994.508
|% 0,57
|
|EREGL
|27,42
|628.892.437
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,20
|835.489.166
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,60
|330.240.140
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|922.462.038
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|407.451.887
|% 4,40
|
|ADESE
|0,83
|120.629.707
|% 3,75
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9239
|17,9335
|% 0,42
|
|Euro
|18,2168
|18,2317
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,5429
|21,6509
|% 0,59
|
|Frank
|18,5580
|18,6698
|% 0,50
|
|Riyal
|4,7563
|4,7801
|% 0,39
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,00
|
|Altın Gr.
|993
|993
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.655
|6.756
|30,00
|
|Tam
|6.682
|6.738
|25,00
|
|Yarım
|3.256
|3.294
|12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,97
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49INVES
Yüzde 4.43 oranında artışla 42.00 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 358 adet işlem
-
15:48KTSKR
Yüzde 7.63 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 618 adet işlem
-
15:47TEZOL
Yüzde 4.67 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 798, 719 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 72 artarak (% 0.17 ) 2, 706
-
15:46XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 18, 040.00 milyon TL de