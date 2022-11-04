KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
04.11.2022 11:32
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076744
BIST
14:314.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 74,67
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:3118,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:3118,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:31989,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,74
|Açılış
|: 989,15
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:31
|MIATK
|83,15
|54.565.909
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.377.765
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.614.918
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|GSDHO
|6,70
|449.849.104
|% 8,94
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,96
|131.996.931
|% -8,63
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,80
|7.199.446.499
|% 2,95
|
|EREGL
|32,56
|4.864.009.718
|% 7,53
|
|TUPRS
|429,30
|3.227.787.982
|% 5,35
|
|KRDMD
|12,62
|2.399.993.876
|% 4,21
|
|SASA
|143,90
|2.108.683.361
|% 5,89
|
|EKGYO
|4,62
|1.158.178.110
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,62
|2.399.993.876
|% 4,21
|
|EREGL
|32,56
|4.864.009.718
|% 7,53
|
|HALKB
|8,43
|1.030.438.688
|% 2,68
|
|ISCTR
|8,78
|1.051.752.273
|% 0,92
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6204
|18,6241
|% 0,05
|
|Euro
|18,2491
|18,2578
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,8100
|20,9143
|% 0,50
|
|Frank
|18,4233
|18,5342
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|21,93
|
|Altın Gr.
|989
|989
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|75,00
|
|Tam
|6.618
|6.677
|43,00
|
|Yarım
|3.225
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,91
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,27
|
|B. Petrol
|97,74
|97,74
|3,07
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
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14:46ALKIM
Yüzde 6.27 oranında artışla 43.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 947 adet işlem
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14:45DESA
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 201 adet işlem
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14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 89 artarak (% 2.05 ) 4, 533
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14:44XU100
Endeks 4, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 51, 105.00 milyon TL de
-
14:44PENTA
Yüzde 5.17 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 510, 291 adet işlem