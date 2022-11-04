KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
04.11.2022 11:32
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076745
BIST
14:244.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 73,92
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:2418,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:2418,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0833
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:24989,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,37
|Açılış
|: 989,78
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:24
|MIATK
|83,15
|54.487.416
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.333.569
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.614.918
|% 9,96
|
|KERVN
|0,94
|4.153.176
|% 9,30
|
|LIDER
|49,20
|27.259.643
|% 8,90
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,88
|130.491.964
|% -8,86
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,80
|7.077.950.631
|% 2,95
|
|EREGL
|32,50
|4.787.745.998
|% 7,33
|
|TUPRS
|428,80
|3.188.956.001
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,59
|2.366.753.770
|% 3,96
|
|SASA
|144,10
|2.088.784.728
|% 6,03
|
|EKGYO
|4,62
|1.141.894.909
|% 1,99
|
|KRDMD
|12,59
|2.366.753.770
|% 3,96
|
|EREGL
|32,50
|4.787.745.998
|% 7,33
|
|HALKB
|8,41
|1.024.984.786
|% 2,44
|
|ISCTR
|8,77
|1.043.127.330
|% 0,80
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6222
|% 0,04
|
|Euro
|18,2534
|18,2610
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,8196
|20,9240
|% 0,54
|
|Frank
|18,4209
|18,5318
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,06
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|23,31
|
|Altın Gr.
|989
|989
|14,07
|
|Cumhuriyet
|6.590
|6.690
|73,00
|
|Tam
|6.624
|6.678
|44,00
|
|Yarım
|3.228
|3.267
|23,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,24
|
|B. Petrol
|97,35
|97,35
|2,68
|