KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama
04.11.2022 11:32
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076747
BIST
11:254.165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 59,74
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.168
En Düşük
4.131
11:2518,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:2518,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:25986,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,46
|Açılış
|: 986,87
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MIATK
|83,15
|47.989.077
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.264.085
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.116.683
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,76
|147.966.850
|% 9,92
|
|HKTM
|88,35
|58.399.446
|% 8,67
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,42
|49.289.109
|% -7,32
|
|ETYAT
|8,51
|383.239
|% -4,49
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|BTCIM
|42,00
|10.900.047
|% -4,11
|
|EREGL
|32,48
|3.390.142.866
|% 7,27
|
|THYAO
|103,70
|2.471.113.171
|% 1,87
|
|TUPRS
|424,80
|1.576.987.878
|% 4,25
|
|KRDMD
|12,69
|1.385.893.087
|% 4,79
|
|SASA
|143,30
|1.258.246.144
|% 5,45
|
|EKGYO
|4,61
|711.880.980
|% 1,77
|
|KRDMD
|12,69
|1.385.893.087
|% 4,79
|
|EREGL
|32,48
|3.390.142.866
|% 7,27
|
|ODAS
|9,04
|613.184.455
|% 4,39
|
|ISCTR
|8,76
|497.064.702
|% 0,69
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6218
|% 0,04
|
|Euro
|18,2047
|18,2148
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8069
|20,9112
|% 0,48
|
|Frank
|18,3531
|18,4636
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,05
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,52
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.619
|6.681
|47,00
|
|Yarım
|3.225
|3.268
|24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,22
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|1,62
|